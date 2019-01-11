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Шоу-бизнес

Судьба принцессы Дианы: самоуверенную Маркл лишили самого главного

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Герцогиня Сассекская не может прокомментировать слухи о вражде с Кейт Миддлтон. Королевский эксперт уверена, что Меган Маркл лишили права голоса, как когда-то поступили с принцессой Дианой.
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С тех пор как бывшая актриса стала членом монаршей семьи, она потеряла возможность озвучивать свое мнение, передает издание Express. "Она не может сказать: "На самом деле мы с Кейт хорошо ладим. Иногда мы бываем не согласны друг с другом, как в любой нормальной семье", – пояснила Мелани Бромли.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

По мнению эксперта, герцогиню огорчает тот факт, что она не может постоять за себя. "Не думаю, что кто-то мог подготовить ее к такому количеству внимания. На первый взгляд кажется, что все отлично, ведь она стала членом королевской семьи. Но на самом деле это ужасно. Это настоящая клетка, и она ничего не может сделать", – отметила она.

Специалист сравнила Меган Маркл с принцессой Дианой. "После того как Диана и Чарльз узаконили свои отношения, принцесса стала объектом внимания СМИ. Меган столкнулась с тем же", – уточнила Мелани.

Ранее один из близких друзей герцогини рассказал, что Маркл "сильно беспокоят" слухи о вражде с женой принца Уильяма. Она старается не читать газеты, но не может спокойно относиться к ложным сообщениям.

"У нее много забот. Она ожидает ребенка и в то же время вынуждена постоянно бороться с отрицательной реакцией СМИ. Для нее это очень напряженная ситуация", - пояснил он. Переживания бывшей актрисы передаются ее супругу. Принц Гарри "чувствует себя ответственным за ее ощущение беспомощности".

Напомним, слухи о конфликте двух герцогинь стали распространяться после того, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о том, что покинут Кенсингтонский дворец и переедут во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Тем не менее бывшая актриса продолжает вести себя на публике приветливо и часто улыбается. А во время похода семьи на церковную службу в рождественский день она дружелюбно беседовала с Кейт Миддлтон.

Автор: Полина Крылова11 января 2019, 09:55
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