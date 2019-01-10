Напористая Маркл сбросила королеву с трона

Герцогиня Сассекская может скоро занять место королевы Елизаветы II. Меган Маркл станет новым покровителем Национального театра в Лондоне.

Члены британской королевской семьи часто становятся покровителями различных учреждений. Например, герцогиня Кембриджская помогает в развитии и продвижении Национальной портретной галереи и Музея Виктории и Альберта. Кейт Миддлтон окончила Сент-Эндрюсский университет с дипломом бакалавра по специальности "история искусств".

Новость о том, что супруга принца Гарри будет сотрудничать с Королевским театром, появилась на официальном сайте учреждения несколько дней назад, но вскоре была удалена. Представители Кенсингтонского дворца пока не прокомментировали ситуацию. Известно, что в прошлом месяце Меган Маркл встретилась с режиссером театра Руфусом Норрисом для обсуждения своей будущей роли.

Всех покровителей назначает королева. Она уверена, что герцогиня Сассекская идеально справится с задачей. Жена принца Гарри училась на театральном факультете в Северо-Западном университете и исполнила одну из ролей в сериале "Форс-мажоры".

Кроме того, Маркл будет сотрудничать с благотворительным фондом в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует около трех миллионов фунтов на развитие Королевского национального театра. Эта организация помогла появиться таким фильмам, как "Боевой конь" и "Любители истории".



Ранее в британской прессе распространилась новость о том, что создатели телешоу "Форс-мажоры" предложили герцогине появиться в одной из серий нового сезона. Взамен они пообещали передать много миллионов фунтов на благотворительность. Однако позднее один из представителей сериала опроверг эту информацию и добавил, что "Меган Маркл никогда не вернется на шоу".