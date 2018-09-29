Принцесса Диана предупредила Меган Маркл из могилы

Меган Маркл и Принц Гарри получили предупреждение от покойной Принцессы Дианы. По крайней мере, так считают экстрасенсы.



Принцесса Диана якобы говорила из потустороннего мира о "турбулентности" и "нестабильности" в браке Меган Маркл и Принца Гарри. С таким заявлением выступили близнеца Терри и Линда Джеймисон.

Эксперты связались с Принцессой Дианой предположительно более 20 лет после ее трагической смерт, передает издание Express. Они утверждают, будто принцесса предупредила, что отношения королевской четы не будут идеальными, и семья герцогини будет отчасти в этом виновата.

Более того, близнецы даже привели слова, которые, по их убеждению, принадлежат Диане. "Гарри, я рада, что ты нашел прекрасную избранницу, которая разделяет твою страсть. В ближайшие месяцы и годы все будут смотреть на вас, тщательно изучая ваши взлеты и падения" – цитируют Джеймсон покойную принцессу Уэльскую.

Ранее Меган Маркл впервые после замужества супруга принца Гарри вышла в свет в одиночестве. Первый сольный поход герцогини Сассекской обернулся конфузом.

Судя по всему, в этот день Меган Маркл прогадала с нижнем бельем, потому что ее соски выделялись из под одежды. Меган решила не уделять этому позорному моменту много внимания и весь вечер делала вид, что ничего не происходит. Примечательно, что и другие гости выставки также старались не замечать неловкую пикантность.

