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Неужели секта: вскрылась связь Меган Маркл с таинственным гуру

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Pool/ZUMAPRESS.com
Меган Маркл несколько лет назад познакомилась с мужчиной, который изменил ее жизнь. И это не был принц Гарри, как многие могли бы подумать.
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В 2015 году будущая герцогиня Сассекская подружилась с неким "мистическим" человеком по имени Лайт (light – свет). Он, по ее словам, обладал "спокойной уверенностью" и познакомил ее с трансцендентальной медитацией.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

По началу Маркл скептически относилась к идеям, которые проповедовал ее новый странный знакомый. Но вскоре общение с ним стало оказывать положительное влияние на ее жизнь.

"Я не могу сказать, почему и как это происходит, но я скажу вам, что это хорошо для меня. Я просто счастлива. И знаю точно, что это благодаря медитации", – писала тогда знаменитость, общаясь в личном блоге. Маркл объяснила, что благодаря медитации она сможет изменить свою жизнь и траекторию своего будущего – добиться большего успеха, большего удовлетворения от жизни, счастья и снижения тревоги.

"Я знаю, вы можете назвать миллион оправданий относительно того, почему это глупо или почему у вас нет времени на это. Я тоже раньше так думала. Как-то я сказала Лайту, что в моем графике нет даже нескольких свободных минут, чтобы помедитировать. И он сказал мне, что именно поэтому мне требуется медитировать в два раза больше, чем остальным", - отметила будущая супруга принца Гарри.

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Также звезда описала пять ступеней, медитации, которые использует сама. Сначала Меган советует найти удобное уединенное место. Потом необходимо подумать, сколько времени вы готовы уделить этому процессу, однако будильник ставить нельзя, необходимо самому научиться выходить из процесса вовремя. После нужно сосредоточиться на дыхании и постараться отпустить сознание. Далее, по ее словам, необходимо принять свои мысли.

"Пусть ваши мысли приходят и уходят – когда вы забываете и осознаете, что медитируете, лучше не сопротивляться никаким мыслям, включая идеи, песни, разговоры, образы, чувства или ощущения", – посоветовала девушка. Об этом сообщает express.co.uk.

Автор: Руслана Алексеева27 сентября 2018, 13:51
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