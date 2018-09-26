Меган Маркл в траурном наряде жутко опозорилась

Впервые после замужества супруга принца Гарри Меган Маркл вышла в свет в одиночестве. Первый сольный поход герцогини Сассекской обернулся конфузом.

Меган посетила открытие выставки "Океания" в Королевской академии художеств в Лондоне. Присутствующие отметили, что Маркл оставила принца Гарри дома. Она прибыла на прием в отличном расположении духа – с удовольствием общалась с другими гостями и дружелюбно улыбалась столпившимся у входа папарацци.

Отметим, что герцогиня облачилась в черное платье Givenchy с пышными рукавами и подобрала лодочки в тон. В руках она держала крохотный клатч того же бренда.

Судя по всему, в этот день Маркл прогадала с нижнем бельем, потому что ее соски выделялись из под одежды. Меган решила не уделять этому позорному моменту много внимания и весь вечер делала вид, что ничего не происходит. Примечательно, что и другие гости выставки также старались не замечать неловкую пикантность.

Отметим, что в этот день Маркл нарушила правила поведения королевской семьи дважды. Супруга принца Гарри, не дождавшись лакея, закрыла дверь автомобиля самостоятельно.

Этот жест знаменитости вызвал бурную дискуссию в Сети. По мнению многих интернет-обывателей Маркл была вынуждена поступить таким образом, так как прислуга просто отсутствовала поблизости. Поклонникам Меган это показалось милым. Они решили, что супруга принца еще не привыкла к роли члена монаршей семьи и ведет себя как обычный человек.