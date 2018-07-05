"Я трижды чуть не умер": Виторган рассказал о проблемах

Актер Максим Виторган вскоре предстанет перед зрителями в новом амплуа. Артист пока старается не рассказывать о своем персонаже, однако отмечает, что у него будут усы.

Об этом Виторган рассказал на презентации сериала "Новый человек", который скоро выйдет на телевизионные экраны. Максим поведал, что на съемках ему приходилось приклеивать искусственные волосы на лицо.

Присутствующие журналисты засыпали артиста вопросами, неужели он предвидел, что Иван Ургант запустит акцию "Усы надежды" в поддержку сборной России на ЧМ по футболу. "Мне бы хотелось почувствовать свою причастность к успеху нашей сборной на чемпионате, но на самом деле я ни на одну секунду не верил в эту команду, страшно на них ругался", – сообщил прессе Максим.

Артист отметил, что очень переживал за наших футболистов. "Во время матча Испания – Россия три раза чуть не умер на стадионе", – лукаво отметил актер.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 11 Июн 2018 в 1:52 PDT

Виторган с юмором отметил, что в будущем внесет отдельный пункт в контракт, о том, чтобы никаких приклеенных бород и усов на съемках больше не было. "Потому что за четыре месяца каждодневного приклеивания усов у меня выработалась жуткая мозоль на душе и на губе. Я пытался ради съемок отпускать усы просто усилием воли, но поскольку снимали мы каждый день практически, мне это сделать никак не удавалось. Гримеры требовали, чтобы я, наоборот, все сбривал, так им, видите ли, было удобнее клеить накладные усы", - рассказал Виторган.

По словам актера, для него это прощальная комедийная роль, потому что "сил ... больше нет". Исключение он готов сделать только ради второго сезона "Нового человека", сообщает Sobesednik.ru.