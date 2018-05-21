Принц Гарри и Меган Маркл спасли безнадежно больного Скрипаля
После выписки Сергея Скрипаля бывший разведчик, по логике, должен был выступить с дочерью Юлией перед публикой хотя бы со словами благодарности. Однако чудом выживший перебежчик предпочел залечь на дно, когда весь мир отвлекся на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл.
"Большой и серьезной операции понадобились большие пути обхода", – считают специалиcты. "Свадьба века" – тот cлучай, когда политическим склокам попросту не находится места. Идеальный вариант, чтобы сбавить накал страстей вокруг дела Скрипаля и не довести расследование до конца, ведь результаты "могут быть неудобны всем".
Любопытно, что принц Гарри и Меган Маркл не пригласили на свадьбу ни Терезу Мэй, ни Бориса Джонсона, ни Дональда Трампа. Вероятно, они считают, что политики сводят мир с ума, а пара хотела бы жить в обществе нормальных людей, передает телеканал НТВ.
Ранее стало известно, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы. Британские власти не разрешают перебежчику видеться с российскими представителями.
Напомним, бывшего шпиона и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон набросился на Москву с обвинениями, не приведя никаких доказательств.
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