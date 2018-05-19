Кислый вид Елизаветы II подпортил венчание принца Гарри

В Виндзоре завершилось торжественное венчание принца Гарри и Меган Маркл. Зарубежные таблоиды отметили, что церемония выдалась на удивление современной.

Продолжение: Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Вероятно, модерн не пришелся по вкусу бабушке жениха королеве Елизавете II. С самого начала свадьбы она не проронила ни одной улыбки.

Королева с каменным видом приехала в часовню Святого Георга, и в то время как ее муж принц Филипп приветствовал собравшихся, Елизавета сохраняла напускную холодность. К середине церемонии сдался и Филипп, перестав реагировать на происходящее.

"Кислому" настроению британской королевы соответствовал и ее наряд. Для свадьбы внука она выбрала лаймово-лимонный шелковый костюм и шляпку в тон, украшенную фиолетовым цветком. Как всегда, Елизавета надела яркий наряд, который было трудно пропустить.

The Queen and The Duke of Edinburgh arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/R5yOAe3gsb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

Когда королевская семья вышла из часовни проводить молодых, Елизавета осталась на своем месте. Однако уже позже ее заметили у дальнего выхода, мимо которого проезжала карета с Гарри и Меган. Королева все также не показывала эмоций. Объяснения столь странному поведению бабушки жениха пока нет.

Отметим, когда проходила церемония венчания принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Елизавета II сопровождала молодоженов практически на каждом шагу. Королева искрилась счастьем, радостно приветствовала гостей и даже в своем фирменном стиле махала рукой толпе.