Она сказала "да": принц Гарри женился на темнокожей простолюдинке

Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. Актриса у алтаря сказала "да".

Жених надел на торжественную церемонию форму полка Blues & Royals. Невеста выбрала для самого счастливо дня в жизни элегантное белое платье классического кроя с кружевом и длинными рукавам. Дополняла образ длинная фата. Наряд создал известный британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

В часовню Меган и Гарри прибыли как и полагается по отдельности. Невесту сопровождала мама, а жениха брат Уильям. Молодожены, увидев друг друга в церкви, засияли улыбками.

В самый ответственный момент церемонии Гарри надел на палец Меган кольцо, которое было изготовлено из куска валлийского золота, подаренного королевой Елизаветой II. После этого архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби объявил принца и актрису мужем и женой.

Отметим, что обручальное кольцо принца сделано из белого золота с текстурным обрамлением. Символы бесконечной любви в часовню Святого Георгия доставил герцог Кембриджский Уильям. Он выступает в роли шафера Гарри.

At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/UaTvISpygm — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

На обмене кольцами и клятвами венчание не завершилось. Объявив о создании новой семьи архиепископ Кентерберийский продолжил церемонию.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри познакомились летом 2016 года. Их первая встреча, как позже признались оба, была "опьяняющей". Меган влюбилась в Гарри с первого взгляда. Отношения развивались стремительно, и в начале ноября 2017 года принц попросил актрису стать его женой.