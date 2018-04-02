Невеста принца Гарри отвергла возлюбленного в годовщину

Автор биографии принцессы Дианы Эндрю Мортон готовит к выходу в свет новую книгу. Посвящена она будет избраннице принца Гарри Меган Маркл.

Будущий бестселлер будет называться "Меган: Голливудская принцесса". Издание увидит свет 19 апреля, ровно за месяц до свадьбы Меган и Гарри. Писатель поделился отрывками из книги, в которой были собраны интересные факты о жизни актрисы до знакомства с принцем и подробности нынешней жизни Меган.

Мортон сообщает, что Меган обожала принцессу Диану. Она была убита горем, когда СМИ сообщили о ее трагической гибели. В начале сентября 1997 года девушка с друзьями смотрели трансляцию похорон Дианы. У всех текли слезы, когда камеры то и дело делали акцент на гробе, передает Us Weekly.

По словам друзей семьи Меган, она была очарована принцессой Дианой. Она восхищалась не только ее стилем, но и тем, что та ведет активную гуманитарную работу. "Нет никаких сомнений в том, что она хочет стать принцессой Дианой 2.0.", – рассказала автору книги подруга Маркл Нинаки Придди.

Известно и то, что после развода родителей оставшаяся жить с матерью Меган переехала из Лос-Анджелеса в Чикаго, где училась в университете Нортуэстерн. Будучи подростком, она носила яркий макияж, красила волосы и злоупотребляла фастфудом. В итоге девушка заметно набрала вес.

Публикация от @meghan_markle 2 Мар 2018 в 5:44 PST

После работы в посольстве США в Бразилии Меган вернулась в Лос-Анджелес. В 2006 году, мечтая о карьере актрисы, она была принята на работу на шоу Deal or No Deal. Для девушки тогда это был основной источник доходов, помогающий сводить концы с концами. Однажды на запись программы пришел Дональд Трамп. На Меган он произвел негативное впечатление. По словам ее коллеги по шоу, Теймеки Джейкобс, она была одной из тех, кто его избегал.

Еще один пункт биографии невесты принца – то, что ее первый брак закончился довольно быстро. Она познакомилась с будущим мужем, кинопродюсером Тревором Энгельсоном, в баре в Западном Голливуде. В 2011-м они сыграли свадьбу. И как раз в тот момент Маркл только получила роль в сериале "Форс-мажоры". Ради участия в проекте она переехала в Торонто, где проходили съемки. В 2013 году влюбленные расстались. В день годовщины их свадьбы она отправила ему заказное письмо, в которое вложила обручальное кольцо.

Публикация от @meghan_markle 30 Мар 2018 в 4:10 PDT

В своего нынешнего избранника, принца Гарри, Меган влюбилась с первого взгляда. Они познакомились летом 2016 года во время свидания вслепую. Их первая встреча, как отмечает Мортон, была "опьяняющей". С тех пор они не переставали общаться, а уже спустя месяц Гарри пригласил Меган в Ботсвану.

За несколько месяцев до знакомства с бабушкой своего жениха, осенью 2017-го, Маркл посетила Rose Tree Cottage в Пасадене, штат Калифорния, чтобы насладиться послеобеденным чаем. Именно там Меган ознакомилась с чайным этикетом, чтобы не оплошать во время знакомства с королевой Елизаветой II.