Принц Гарри отказал семье после публикации "голых" фото невесты

Британский принц Гарри не будет заключать брачный контракт с американской актрисой Меган Маркл. На этом настоял сам внук королевы Елезаветы II.



"В голове Гарри никогда не было вопроса о подписании брачного контракта, он абсолютно уверен в том, что его брак будет крепким", – рассказал изданию Daily Mail знакомый пары.



Королевский двор и семья пытались вразумить принца. На него оказывали давление, заставляя подписать контракт, тем самым обезопасив свое состояние, которое оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов. Однако Гарри был непреклонен.

Разговоры о брачном договоре возобновились после того, как Меган попала в скандал. Хакеры из группировки Celeb Jihad, специализирующиеся на взломе гаджетов знаменитостей и публикации их откровенных снимков, разместили на своем сайте фотографии и видео с обнаженной актрисой. Откровенные кадры записала сама Маркл во время отдыха с подругами. На снимках Меган и еще две девушки топлес резвятся на берегу моря. В Кенсингтонском дворце незамедлительно отреагировали на новость, назвав снимки ненастоящими.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 27 Ноя 2017 в 2:01 PST

Как писали Dni.Ru, о планах связать себя узами брака принц Гарри и Меган Маркл объявили в ноябре 2017 года. Свадьба назначена на 19 мая 2018-го и должна состояться в церкви Святого Георга в Виндзорском замке.

