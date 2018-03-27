Невеста довела принца Гарри до истощения

Во внешности британского принца Гарри наблюдаются разительные перемены. В этих метаморфозах виновата его невеста Меган Маркл.

Актриса всерьез занялась здоровьем своего жениха. Молодому человеку пришлось отказаться от привычного образа жизни. Меган заставила своего ненаглядного бросить курить. Девушка сама не имеет этой вредной привычки, поэтому ее очень раздражала пагубная зависимость Гарри.

Также барышня смогла уговорить своего 33-летнего жениха сесть на диету. Маркл – большая поклонница сбалансированного питания. Ради любимой аристократ отказался от вредной высококалорийной еды, употребления слишком жирной или соленой пищи и алкогольных напитков.

Публикация от @meghan_markle 24 Мар 2018 в 3:25 PDT

Новые привычки позволили принцу обрести подтянутую форму и здоровый цвет лица. На фотографиях он стал выглядеть опрятнее, а в СМИ стало меньше новостей о неприемлемом поведении скандального члена королевской семьи.

Добавим, ранее Гарри был уличен в регулярном курении марихуаны и употреблении алкоголя. По настоянию родных он даже лечился от пагубных пристрастий в реабилитационном центре. Тогда терапия помогла мало: принц Уэльский снова и снова шокировал общественность. Например, как-то в Сети распространились фотографии, где он, зажав одну ноздрю, затягивал водку через другую. Видимо, настоящая любовь творит чудеса и благодаря стараниям Маркл королевский отпрыск взялся за ум.

Публикация от Prince Harry (@princeharryofengland) 27 Янв 2018 в 12:46 PST

К сожалению, не все поклонники обрадовались такому преображению принца. Некоторые уверены, что Меган перестаралась. "В ежовых рукавицах она его держит", "Кого она из него сделать хочет? Он мужиком всегда был", "Какой-то он истощенный", – критиковали в Сети. Недовольство и зависть влюбленных в принца фанаток объяснимы, ведь Маркл смогла не только захомутать одного из самых завидных женихов планеты, но и вдохновила его полностью изменить свою жизнь.