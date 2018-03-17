В Сеть слили фотографии с голой невестой принца Гарри
Хакеры из группировки Celeb Jihad, специализирующиеся на вломе знаменитостей и публикации их откровенных снимков, в преддверии свадьбы Меган Маркл и принца Гарри опубликовали на своем сайте фотографии обнаженной актрисы. Кроме того, они разметили видео такого же содержания.
По всей видимости, откровенные кадры являются скриншотами из видео, записанного камерой, на которую Меган Маркл хотела снять свой отдых с подругами. На итоговом снимке она и еще две барышни сидят топлесс на берегу моря, обращенные к зрителям спиной. Однако сперва красотке пришлось повозиться с техникой. В этот момент зрители могут отчетливо разглядеть ее грудь.
Источник в Кенингстонском дворце уже отреагировал на новость. "Это ненастоящие фотографии", – цитирует его издание The Blast.
Напомним, о своих планах связать себя узами брака принц Гарри и Меган Маркл объявили в ноябре 2017 года. Церемония назначена на 19 мая и должна состояться в церкви Святого Георга в Винздорском замке.
Отметим, что статус невесты столь высокопоставленной особы уже порядком утомил Меган Маркл: актриса переехала в особняк своего возлюбленного, который расположен на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. Также Меган пришлось удалить все аккаунты в соцсетях, так как теперь ей придется рассказывать любую информацию о себе только через официальных представителей, как это подобает члену королевской семьи.
Участник скандала рассказал, как все было на самом деле
По слухам состояние Маши стабилизируется
Рецептом быстрого исправления ситуации поделился писатель Захар Прилепин
Во время спора о хороших манерах дошло до таскания друг друга за волосы