В попытках добить измученную Джоли Питт испортил детей

Голливудский актер Брэд Питт избаловал своих детей подарками после развода с Анджелиной Джоли. Таким нечестным способом он хочет "убедить наследников вернуться и жить вместе с ним".

Брэд всегда был известен как консервативный родитель, но сейчас в зарубежной прессе все чаще появляются сообщения о том, что актер пытается вернуть любовь своих детей, покупая им модные гаджеты. Питт намерен поделить опеку над отпрысками пополам.

"Он дарит им все, что они захотят. Брэд прекрасно понимает, что это противоречит правилам, которым он учил своих детей, но они отвечают на его знаки внимания. Даже те, у кого с ним были напряженные отношения. Мэддокс и Пэкс теперь хотят проводить больше времени у отца", – поделился источник, близкий к звезде фильма "Бойцовский клуб".

Актер дарит им новые айфоны и игрушки. Он даже установил скейт-парк у себя во дворе. К следующему лету он планирует построить скалодром и аквапарк. "У Энджи нет ничего подобного в доме. Брэд хочет, чтобы дети хорошо проводили время у него. Он намерен убедить их вернуться и жить с ним", – передает слова анонимного источника RadarOnline.com.

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что вопрос об опеке будет решен в ближайшее время. Джоли и Питт подпишут соглашение, которое подтвердит их развод. "Сейчас они работают над условиями соглашения", – поделился источник, близкий к голливудской паре. Бывшие супруги планируют завершить переговоры до того, как начнется слушание по делу об опеке. В договоре будет прописано, сколько времени актер сможет проводить с детьми.