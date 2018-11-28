Решительная Джоли выступила с разоблачительной речью на публике
В прошлую пятницу, 23 ноября, Джоли побывала на лондонском кинофестивале PSVI Film Festival, целью которого является повышение уровня осведомленности людей о сексуальном насилии в странах, где происходят вооруженные конфликты, а также призыв к борьбе с такими преступлениями. Это мероприятие посетил и один из членов британской королевской семьи – графиня Уэссекская Софи.
Анджелина выступила с речью, во время которой назвала такие жестокие преступления "важной международной проблемой". Она добавила, что для изменения законов и уничтожения клейма позора, которое несут на себе все жертвы сексуального насилия, "потребуется очень много лет".
Для кинофестиваля актриса выбрала строгий белый костюм. Многие отмечают, что в тот вечер она выглядела потрясающе. В конце мероприятия Джоли раздала автографы всем поклонникам и несколько раз улыбнулась в камеру.
Ранее СМИ сообщали, что в деле о разводе Анджелины Джоли и актера Брэда Питта появились новые подробности. Старший брат актрисы Джеймс Хейвен собирается дать против нее показания в суде. Вполне вероятно, что свидетельства родственника звезды могут навсегда лишить Джоли опеки над детьми.
Хейвен может раскрыть детали того, как она пыталась дискредитировать Питта с помощью "обманных тактик и потока лжи". Также он готов рассказать, как его сестра препятствовала встречам Брэда с детьми. "Теперь она столкнулась лицом к лицу с суровой реальностью, в которой Брэд может выиграть в этом сражении, а она – потерять все", – передает слова инсайдера New Idea.
В 2016 году Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака со звездой "Бойцовского клуба". В качестве причины развода она указала разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длится по сей день – причиной стал вопрос об опеке. Джоли пытается получить полную опеку над детьми, Брэд Питт предлагает поделить ее пополам.
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