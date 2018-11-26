Гнусное предательство брата больно ударило по Джоли

Анджелина Джоли столкнулась с гнусным предательством. Близкий человек пошел на артистку войной.

Старший брат Анджелины Джеймс Хейвен сдружился с Брэдом Питтом и готовится дать против нее показания в суде. Поговаривают, что свидетельства родственника артистки могут навсегда лишить Джоли опеки над детьми.

Ранее Джеймс и Анджелина были очень близки. Хейвен долгое время жил под одной крышей с Питтом и Джоли. Брэду не нравилось постоянное присутствие родственника жены в доме – это часто становилось причиной для скандала.

После расставания с мужем Анджелина официально наняла брата на должность няни и ежемесячно выплачивала ему неплохой оклад. Однако недавно звезда решила освободить родственника от занимаемой должности, так как, по ее мнению, забота о племянниках слишком измотала Джеймса.

Инсайдеры утверждали, что Джоли была обеспокоена тем, что он "истощен" и "измучен". Актриса предложила Хейвену съехать и вернуться в профессию.

Поступок Анджелины взбесил Джеймса, он решил проучить младшую сестру. Тем же вечером родственник набрал номер Брэда и предложил помощь.

Теперь раздосадованный Хейвен может раскрыть детали того, как Джоли пыталась дискредитировать Питта с помощью "обманных тактик и потока лжи". Также он готов рассказать, как его сестра препятствовала встречам Брэда с детьми. "Теперь она столкнулась лицом к лицу с суровой реальностью, в которой Брэд может выиграть в этом сражении, а она – потерять все", – цитирует инсайдера New Idea.

В 2016 году Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака с Брэдом Питтом. В качестве причины развода она указала разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длится по сей день – причиной стал вопрос об опеке. Джоли пытается получить полную опеку над детьми, актер предлагает поделить ее пополам.