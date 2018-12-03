Меган Маркл плюнула на завет покойной принцессы Дианы
Меган собирается нарушить традицию, которую установила еще принцесса Диана. Сыновья леди Ди и ее супруга принца Чарльза появились на свет в госпитале Святой Марии, и почти сразу новорожденных показали собравшимся у входа журналистам.
Так же трижды поступала Кейт Миддлтон. Супруга принца Уильяма так и не решилась нарушить завет покойной свекрови.
Однако, как сообщает американский портал Popculture.com со ссылкой на анонимного инсайдера, Меган Маркл плевать хотела на устаревшие порядки. Герцогиня планирует домашние роды, которые пройдут в Фрогмор-хаусе. Отметим, что Кенсингтонский дворец эту информацию пока не комментирует.
Ранее стало известно, что отношения между членами королевской семьи Великобритании накалены. Все началось еще во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Бывшая актриса оказалась крайне щепетильна даже к мельчайшим деталям и требовала от окружения того, что ей не всегда могли предоставить. Позже появились новости о том, что натянутые отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл привели к проблемам у принца Гарри и Уильяма. Семьи планируют разъезжаться.
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