Сестра Кейт Миддлтон заработала состояние на эротических танцах
Вокруг британской королевской семьи вновь разгорелся скандал. СМИ обратили внимание на развязное поведение родственницы Кейт Миддлтон Катрины Дарлинг.
Как оказалось, Катрина стала участницей рождественской секс-вечеринки. Девушка голышом исполнила танцевальный номер в гигантском бокале с шампанским.
Видео с праздника появилось в Сети благодаря самой Дарлинг. Красотка опубликовала его в Stories своего Instagram.
Отметим, что родственницу Миддлтон называют королевой бурлеска. Девушка часто принимает участие в развлекательных шоу эротического содержания. Также Дарлинг подрабатывает моделью – брюнетка с удовольствием участвует в развратных фотосессиях. Недавно она снялась для обложек Playboy и Loaded.
Отметим, что свое родство с супругой принца, Катрина смогла монетизировать. После того, как Миддлтон стала членом монаршей семьи, Дарлинг повысила тарифы на свои выступления. Отметим, что, несмотря на большие запросы, у девушки отбоя нет от предложений. Красотка озолотилась благодаря знаменитой родственнице. Об этом сообщает Daily Star.
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