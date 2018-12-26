Постоянные конфликты довели отощавшую Миддлтон
На свежих фотографиях в Сети Миддлтон выглядит совсем тростиночкой. Облаченная в бордовое приталенное пальто, супруга принца Уильяма смотрелась немного анорексичной, так сказать, нездорово худой.
К тому же, лицо Миддлтон казалось усталым: носогубная складка стала сильно выраженной, пропал естественный румянец, потух взгляд. Многие отмечали, что герцогине надо бы набрать пару-тройку килограммов. Поклонники пришли к выводу, что Кейт слишком увлеклась диетами и уже не может объективно оценивать свой внешний вид.
Хотя, возможно, Миддлтон потеряла вес из-за постоянных конфликтов, которые то и дело возникают между представителями британской монархии. Фанаты герцогини Кембриджской бьют тревогу. Они надеются, что с их любимицей все в порядке.
Напомним, сегодня, 25 декабря, Елизавета II и члены ее семьи посетили рождественскую службу в церкви Святой Магдалены в Норфолке. После торжественной службы королева пригласила родственников в свое поместье, которое расположено неподалеку, чтобы послушать ее ежегодную рождественскую речь и поужинать за праздничным столом.
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