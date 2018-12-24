Меган Маркл попала впросак из-за подарка королеве

Герцогиня Сассекская отметит Рождество вместе с остальными членами королевской семьи в Сандригемском дворце. Меган Маркл может оказаться "в большой беде", если нарушит важное правило перед праздником.

Эксперт Мартин Таунсенд утверждает, что бывшая актриса должна придерживаться правил, установленных королевой. "Члены монаршей семьи обмениваются подарками накануне праздника. Они не должны дарить друг другу серьезные сюрпризы. Если Меган Маркл преподнесет кашемировый свитер или нечто подобное, то может оказаться в большой беде", – рассказал он.

Специалист сообщил, что родственники обычно дарят друг другу небольшие шутливые подарки. Эта традиция существует уже несколько десятилетий. К ней прибавляются еще два важных правила. Во-первых, сюрпризы нельзя открывать до разрешения принца Филиппа и, во-вторых, чем дешевле подарок, тем лучше.

Известно, что принц Гарри однажды вручил королеве шапочку для душа с надписью "Разве жизнь не отстой?", а Кейт Миддлтон подарила младшему брату Уильяма набор "Вырасти свою девушку" еще до того, как он познакомился с Меган Маркл. Герцогиня Сассекская тоже успела показать свое чувство юмора и преподнесла королеве поющего хомяка. А значит, велика вероятность, что она не растеряется и на этот раз.

Ранее герцогиня Кембриджская рассказала, с какими трудностями столкнулась при выборе сюрприза для Елизаветы II. Это было ее первое Рождество с новой семьей в Сандригемском дворце. "Я очень переживала по поводу подарка. Я думала: "Господи, что же мне ей вручить?" – поделилась Кейт в интервью, приуроченному к юбилею королевы. Она остановилась на сюрпризе, сделанном своими руками. Миддлтон подарила ей бабушкин рецепт соуса чатни. "После этого я сильно волновалась, но на следующий день увидела это блюдо на столе", – вспоминает она.