Кейт Миддлтон застукали в магазине для бедных

Герцогиня Кембриджская отправилась в обычный дисконтный магазин за рождественскими подарками для близких. Папарацци успели сфотографировать Кейт Миддлтон во время похода за покупками.

Накануне праздника супруга принца Уильяма посетила дисконтный магазин The Range. Она купила детские книжки, иллюстрации, материалы для рисования и затем отстояла небольшую очередь к кассе. Вполне возможно, что Кейт покупала подарки для своих наследников. Для такого скромного выхода в свет она надела зеленую куртку, джинсы и завязала свои длинные волосы в хвост. Одна из посетительниц не сразу поняла, что перед ней стоит герцогиня. "Мне пришлось взглянуть на нее несколько раз. Ты никогда не ожидаешь увидеть членов королевской семьи в таком магазине", – сообщила она. Известно, что Кейт Миддлтон и ее супруг обычно появляются на публике во время важных мероприятий.

Герцогиня посетила магазин вместе со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. "Сын держал ее за руку, а дочь стояла рядом. В волосах у девочки был красный бантик… Их телохранители держались на некоторой дистанции и казалось, что это обычная семья, которая делает покупки в последний момент. Когда они оплатили все товары, я набралась смелости и спросила, можно ли сделать с ними селфи. Миддлтон вежливо отказалась. Она объяснила, что просто делает небольшие покупки", – вспоминает женщина. Как утверждает посетительница, Кейт сделала так много покупок, что ее телохранителям пришлось найти дополнительные тележки.

Магазин The Range находится недалеко от Сандрингемского дворца – резиденции, где герцог и герцогиня Кембриджские отметят Рождество вместе с остальными членами монаршей семьи. Королева ввела интересную традицию: накануне праздника родственники обмениваются недорогими, шутливыми сюрпризами. Известно, что Кейт Миддлтон подарила принцу Гарри набор "Вырасти свою девушку" еще до того, как он познакомился с Меган Маркл. А в прошлом году бывшая актриса вручила Елизавете II плюшевого хомяка.