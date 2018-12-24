Кейт Миддлтон застукали в магазине для бедных
Накануне праздника супруга принца Уильяма посетила дисконтный магазин The Range. Она купила детские книжки, иллюстрации, материалы для рисования и затем отстояла небольшую очередь к кассе. Вполне возможно, что Кейт покупала подарки для своих наследников. Для такого скромного выхода в свет она надела зеленую куртку, джинсы и завязала свои длинные волосы в хвост. Одна из посетительниц не сразу поняла, что перед ней стоит герцогиня. "Мне пришлось взглянуть на нее несколько раз. Ты никогда не ожидаешь увидеть членов королевской семьи в таком магазине", – сообщила она. Известно, что Кейт Миддлтон и ее супруг обычно появляются на публике во время важных мероприятий.
Герцогиня посетила магазин вместе со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. "Сын держал ее за руку, а дочь стояла рядом. В волосах у девочки был красный бантик… Их телохранители держались на некоторой дистанции и казалось, что это обычная семья, которая делает покупки в последний момент. Когда они оплатили все товары, я набралась смелости и спросила, можно ли сделать с ними селфи. Миддлтон вежливо отказалась. Она объяснила, что просто делает небольшие покупки", – вспоминает женщина. Как утверждает посетительница, Кейт сделала так много покупок, что ее телохранителям пришлось найти дополнительные тележки.
Магазин The Range находится недалеко от Сандрингемского дворца – резиденции, где герцог и герцогиня Кембриджские отметят Рождество вместе с остальными членами монаршей семьи. Королева ввела интересную традицию: накануне праздника родственники обмениваются недорогими, шутливыми сюрпризами. Известно, что Кейт Миддлтон подарила принцу Гарри набор "Вырасти свою девушку" еще до того, как он познакомился с Меган Маркл. А в прошлом году бывшая актриса вручила Елизавете II плюшевого хомяка.
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