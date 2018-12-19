Расстроенный принц Уильям проболтался о разрыве с Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Кембриджские являются крепкой супружеской парой. Однако во время учебы в университете принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали перерыв в отношениях. Об этом рассказал внук королевы во время одного из интервью.

В 2007 году Уильям и Гарри организовали музыкальный концерт в честь принцессы Дианы на стадионе Уэмбли. Все полученные средства должны были быть направлены в благотворительные организации. Перед шоу братья приняли участие в неофициальной пресс-конференции, во время которой ответили на вопросы журналистов. Принца Уильяма спросили о бывшей возлюбленной Кейт Миддлтон, которая, по слухам, должна была посетить это мероприятие.

"Расскажите нам о друзьях, которых вы пригласили на концерт. Насколько я помню, к вам должны были присоединиться Кейт и Челси. Как дела с Кейт?" – спросил один из журналистов. "На стадион пришло много наших друзей, мы замечательно проведем время сегодня вечером", – ответил слегка расстроенный Уильям. Затем в разговор вмешался его младший брат. "Здорово ушел от ответа", – едва сдерживая смех, заметил Гарри.

Об этом перерыве герцог и герцогиня Кембриджские рассказали спустя много лет в интервью британскому изданию. Оба признали, что это было только к лучшему. "Мы были очень молоды, учились в университете, пытались найти себя и перепробовать разное", – сказал принц. "Я была очень расстроена, но такие перемены сделали меня сильнее. Ты узнаешь о себе много нового, чего прежде не знал, потому что, когда человек состоит в отношениях, тон полностью поглощен ими. Сейчас я ценю это время. Тогда я так не считала", – добавила его жена.

Напомним, что свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С тех пор супруги ведут тихую, размеренную жизнь и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.