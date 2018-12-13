Бездельница Кейт Миддлтон разочаровала требовательную Елизавету II

Елизавета II с большим уважением относится к герцогине Кембриджской, а много лет назад имела "серьезные сомнения" насчет возлюбленной своего внука Кейт Миддлтон. Об этом рассказала Кати Николл в книге "Рождение королевского романа".

Уильям и Кейт встречались на протяжении восьми лет, прежде чем принц сделал предложение. Против помолвки выступила сама королева. Она настаивала на том, чтобы возлюбленная ее внука нашла работу. "Она испытывала серьезные сомнения насчет нее и считала, что Кейт должна иметь достойную работу и создать собственный образ, перед тем как появится новость о помолвке", – сообщает Кати в своей книге.

В тот период Елизавета несколько раз встречалась с Кейт Миддлтон на официальных мероприятиях, но знала совсем мало о девушке, которая очаровала Уильяма. "Королева является одним из самых трудолюбивых членов семьи, несмотря на преклонный возраст. Тот факт, что будущая герцогиня не имела работы, был недопустим для нее", – пишет Николл.

Кейт Миддлтон недолгое время поработала в модном доме, после чего стала помогать своей семье в ведении бизнеса. Когда она познакомилась с Уильямом, королева предложила девушке заняться благотворительностью. Так будущая герцогиня присоединилась к детскому фонду Starlight. Когда Кейт стала членом монаршей семьи, она стала выполнять королевские служебные обязанности: посещать важные мероприятия и принимать участие в благотворительных акциях с супругом.