Принц Уильям бросил Кейт Миддлтон в слезах

Отношения герцога и герцогини Кембриджских не всегда были образцовыми. Однажды Кейт Миддлтон "ушла в слезах" после того, как принц Уильям отменил их планы на рождественские каникулы. О неприятном эпизоде рассказала писательница Кати Николл в книге "Рождение королевского романа".

В 2006 году принц Уильям пообещал Кейт, что отметит вместе с ее семьей Хогманай – шотландский праздник, который традиционно проходит в конце года. "Но в последний момент он изменил свое решение и остался со своей семьей", – утверждает Кати. В день подарков, 26 декабря, Миддлтон "ушла в слезах" после откровенного разговора о смене планов.

Если для сына принца Чарльза в этом "не было ничего особенного", то для Кейт эта новость стала "знаком, что может произойти что-то неприятное". По мнению автора книги, у нее действительно была причина для беспокойства. "В то время Уильям обсудил с отцом и королевой свое будущее с Кейт Миддлтон. Оба посоветовали ему не торопиться", – сообщает она.

В то время британские СМИ активно распространяли слухи о скорой помолвке влюбленных. Однако ожидаемое всеми событие произошло только спустя четыре года. Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С тех пор супруги ведут тихую, размеренную жизнь и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Недавно герцогиня Кембриджская решила устроить девичник вместе со своей трехлетней дочерью Шарлоттой. Две королевские особы побывали на генеральной репетиции "Щелкунчика" в Королевском театре Ковент-Гарден. Любопытно, что Кейт Миддлтон не взяла с собой принцев Джорджа и Луи.