"Вульгарщина!": Елизавета II получила удар в самое сердце

Появление Меган Маркл на церемонии вручения The Fashion Awards стало сюрпризом не только для участников, но и для королевской семьи. Гости обрадовались неожиданному визиту, а в Букингемском дворце были возмущены очередным нарушением королевского протокола.

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