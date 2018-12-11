"Вульгарщина!": Елизавета II получила удар в самое сердце
О том, что Меган Маркл – бунтарка, которая любит нарушать правила, отец бывшей актрисы предупреждал еще до ее свадьбы. Герцогиня Сассекская подтвердила свою репутацию, вновь грубо нарушив королевский протокол.
Беременная Меган неожиданно появилась на церемонии вручения премии, которой удостаивают за выдающиеся достижения в области моды. Герцогиня Сассекская решила лично вручить награду лучшему дизайнеру женской одежды – Клэр Уэйт Келлер. Она разрабатывает коллекции для Givenchy, а с Маркл познакомилась, когда создавала для нее свадебное платье.
Герцогиня появилась на сцене в элегантном черном платье от Givenchy. Оно не только подчеркивало ее положение, но и обнажало плечи. Кроме того, Меган Маркл нанесла темный маникюр вместо прозрачного. Королевский регламент был в очередной раз грубейшим образом нарушен.
Наряд герцогини Сассекской дополняли туфли от Tamara Mellon и браслеты от Pippa Small. Маркл тепло поприветствовала Келлер и обняла дизайнера, вручая награду. Меган поблагодарила Клэр за прекрасную работу. А Великобританию герцогиня назвала своим новым домом.
Как отметили наблюдатели, на вечеринке Меган Маркл чувствовала себя как дома. Она получила возможность встретиться с старыми приятелями. Церемонию The Fashion Awards посетили друзья герцога и герцогини Сассекских – Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Кейт Мосс и Поппи Делевинь, с которыми Меган Маркл давно знакома, пишет британская Express.
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