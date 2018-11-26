Ловкая Маркл оставила Миддлтон с носом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пользуется невероятной популярностью у подданных. Супруга принца Гарри стала примером для подражания.



Согласно ежегодному отчету, опубликованному глобальной поисковой платформой Lyst, Меган стала первой в списке королевских особ, которые оказывают влияние на модную индустрию. Уже через месяц после свадьбы с принцем Гарри ловкая американка Маркл стала иконой стиля.

К примеру, как-то Меган вышла на встречу с поклонниками с бордовой сумкой от шотландского бренда Strathberry. Уже через несколько минут модницы всего мира штурмовали прилавки магазинов и онлайн-бутики, чтобы заполучить себе такую же. В итоге коллекция была распродана полностью.

Добавим, Маркл оставила с носом свою родственницу Кейт Миддлтон, которая до появления американки в монаршей семье считалась первой модницей в королевстве. Супруга принца Уильяма даже не попала в первую десятку – оказалась всего лишь 16-й.

В мировом рейтинге Меган заняла третье место, уступив американским звездам Кайли Дженнер и Ким Кардашьян. Об этом сообщает The Daily Express.

Как писали "Дни.ру", герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать из Лондона в поместье в Виндзоре с начала следующего года. Источник, близкий к королевской семье, связывает это с тем, что беременная Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могут ужиться. Возможно, это связано с их разным происхождением и жизненным опытом.