"Разлучили в детстве": близнеца Меган Маркл нашли в России

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл появился двойник. Девушки как две капли воды похожи друг на друга.

Российских фотограф Владислав Бурнашев во время подготовки репортажа запечатлел екатеринбурженку, которая внешне напоминает герцогиню Сассекскую. Снимок он опубликовал в личном Instagram.

"Снимал опрос на улицах Екатеринбурга. И уже при монтаже обнаружил, что одна из опрошенных похожа на Меган Маркл, супругу принца Гарри, бывшую американскую актрису и фотомодель. Как считаете, есть сходство? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился Бурнашев к пользователям Сети.

Фолловеры фотографа отметили, что сходство девушек поражает воображение. Среди комментаторов нашлись фантазеры, которые писали, что они разлученные в младенчестве близнецы.

"Есть небольшое сходство, но не совсем, если мейкап сделать", "Сходство – зеркальное! Этой, девушке, необходимо сменить – стиль, макияж и можно в ЛОНДОН...к мадам ТЮССО !", "Кажется, Эта девушка чуть полнее Меган Маркл. Если похудеет в лице, то сходства будет наааамного больше. А если еще головной убор снять и тип одежды подобрать близкий к Меган, укладку то я думаю можно без проблем спутать. Форма носа, пухлость губ те же. Цвет кожи тот же", "Е-мАе– клон!", "Ну вот так дела!!!В России есть все)))", "Я думаю это родные сестры. Они были разлучены в детстве. Одну удочерили в семью в Америке. а другую в России", "У них даже родинки почти на одном месте. У меган над губой, а у девушки под", – рассуждали интернет-обыватели.