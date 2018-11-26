"Разлучили в детстве": близнеца Меган Маркл нашли в России
Российских фотограф Владислав Бурнашев во время подготовки репортажа запечатлел екатеринбурженку, которая внешне напоминает герцогиню Сассекскую. Снимок он опубликовал в личном Instagram.
"Снимал опрос на улицах Екатеринбурга. И уже при монтаже обнаружил, что одна из опрошенных похожа на Меган Маркл, супругу принца Гарри, бывшую американскую актрису и фотомодель. Как считаете, есть сходство? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился Бурнашев к пользователям Сети.
Фолловеры фотографа отметили, что сходство девушек поражает воображение. Среди комментаторов нашлись фантазеры, которые писали, что они разлученные в младенчестве близнецы.
"Есть небольшое сходство, но не совсем, если мейкап сделать", "Сходство – зеркальное! Этой, девушке, необходимо сменить – стиль, макияж и можно в ЛОНДОН...к мадам ТЮССО !", "Кажется, Эта девушка чуть полнее Меган Маркл. Если похудеет в лице, то сходства будет наааамного больше. А если еще головной убор снять и тип одежды подобрать близкий к Меган, укладку то я думаю можно без проблем спутать. Форма носа, пухлость губ те же. Цвет кожи тот же", "Е-мАе– клон!", "Ну вот так дела!!!В России есть все)))", "Я думаю это родные сестры. Они были разлучены в детстве. Одну удочерили в семью в Америке. а другую в России", "У них даже родинки почти на одном месте. У меган над губой, а у девушки под", – рассуждали интернет-обыватели.
Артистка уже выбрала имя для ребенка
Поклонники пришли в восторг от увиденного
Суд встал на сторону бывшего директора
Говорят, племянник Примадонны опустился