Простолюдинка Меган Маркл залезла руками в еду

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл активно занимается благотворительностью. Герцогиня Сассекская накормила малоимущих подданных.



Меган Маркл вновь посетила Hubb Community Kitchen в Северном Кенсингтоне. Вместе с лондонскими мусульманками герцогиня, закатав рукава, приготовила 300 порций овощного рагу с мясом.

Присутствующие отметили, что беременная Меган, которая, к слову, родом из простой американской семьи, работы не боится. Девушка трудилась наравне со всеми, нарезая овощи в казан и периодически перемешивая руками его содержимое. Не забыла герцогиня и о санитарных нормах – она убрала волосы в хвост и надела специальные перчатки.

После приготовленную пищу упаковали и доставили в местные дома престарелых и приюты для бездомных. Информация об этом появилась на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Недавно Меган презентовала собственную кулинарную книгу, которую написала вместе с участниками этого сообщества. Большинство из активистов Hubb Community Kitchen – люди, которые пострадали в пожаре жилого многоэтажного дома Гренфелл-тауэр. Все средства от продажи сборника направляются на поддержку сообщества.

В сборник вошли 50 рецептов вкусных и полезных блюд, к примеру, дип из авокадо и зеленого чили, курица в соусе карри и кокосовом молоке, баклажаны по-индийски, курица с рисом по-персидски, пирог с карамелизированной сливой, пряный мятный чай и многое другое. Примечательно, что предисловие к изданию написала сама герцогиня Сассекская. С момента запуска книги в Великобритании было продано более 40 000 копий, в результате чего удалось собрать 210 000 фунтов стерлингов.