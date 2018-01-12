В Британии разразился скандал из-за трусов Елизаветы II

Королева Великобритании лишила официального статуса поставщика монаршего двора бренд нижнего белья Rigby & Peller. Августейшая семья отказалась от услуг компании, потому что ее владелица Джун Кентон раскрыла интимные тайны Елизаветы II.

Фирма была поставщиком королевского дома на протяжении 57 лет. Но ее хозяйка своей откровенностью перечеркнула хорошие отношения с VIP-клиентами. В книге "Буря в чашке четвертого размера" Кентон раскрывает факты, которые многие годы оставались в тайне.

В частности, в книге Джун описывается обшарпанный вход в подвал Букингемского дворца, примерки принцессы Дианы и сцена с полураздетой королевой перед ее собаками породы корги, сообщает "Газета.ru". Также автор рассказала, что передавала плакаты с изображением моделей в нижнем белье и купальниках для принцев Уильяма и Гарри во время их учебы в Итоне. Проболталась она и о выборе шляпок королевы-матери.

Дворец отказался от официальных комментариев, однако широко распространено мнение, что Кентон была освобождена от почетных обязанностей по причине излишней откровенности. Мемуары были опубликованы в 2016 году.

Отметим, королева Великобритании давно стала иконой стиля. Ее визитной карточкой являются шляпки: в коллекции Елизаветы – несчетное количество этих головных уборов.



Несмотря на прошедшие десятилетия, стиль королевы практически не претерпел изменений. Ее наряды не отличаются разнообразием фасонов, зато поражают расцветками.