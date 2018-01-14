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Шоу-бизнес

Миллиардер бросил невесту ради бывшей жены Абрамовича

Дарья Жукова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Светские хроникеры уверены, что между греческим миллиардером Ставросом Ниархосом и бывшей женой Романа Абрамовича Дашей Жуковой зреет любовь. Возможно, они расстались со своими предыдущими возлюбленными чтобы быть вместе.
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Впервые 32-летнего Ставроса Ниархоса и 36-летнюю Дашу Жукову заметили вместе на вечеринке журнала Garage в Нью-Йорке в октябре 2017 года. Однако тогда мало кто придал этому значение. Подозрение, что пару связывает нечто большее, чем простое знакомство. стали крепнуть, когда в начале декабря греческий миллиардер вместе со все той же спутницей посетил выставку Art Basel в Майами. После этого они вместе вернулись в Нью-Йорк, чтобы там принять участие в ежегодном обеде в честь пополнения коллекции музея Metropolitan.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

"Даша давно дружит со Ставросом, а с недавних пор проводит много времени в его обществе", – цитирует StarHit источник в окружении Даши Жуковой. Примечательно, что незадолго до этого, в июле 2017 года, Ставрос Ниархос расстался со своей невестой, моделью Джессикой Харт. С этой красоткой он жил вместе с 2010 года.

Через месяц стало известно о том, что Роман Абрамович и Даша Жукова расстались. Причем фактически они перестали жить вместе еще в начале года. Все это дало светским хроникерам богатую пищу для построения романтических версий об отношениях красотки из России и наследника династии греческих богачей. Дескать, миллиардер бросил свою благоверную именно для того, чтобы больше времени проводить с новым объектом любви.

  

Впрочем, у регулярных встреч Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса есть и более прозаическое объяснение. Дело в том, что миллиардер в будущем станет обладателем самой значительной частной коллекции импрессионистского и современного искусства. Начинать ее собирать начал еще его дед. Отец трудолюбиво пополняет коллекцию. Возможно, пришло время взять бразды управления этим культурным достоянием самому Ставросу Ниархосу. Опыт Даши Жуковой в этом деле может оказаться бесценным. Тем не менее, светские журналисты надеются, что речь идет все же о чем-то большем, нежели о профессиональных отношениях.

Автор: Геннадий Куприянов14 января 2018, 16:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошный подарок Жуковой от Абрамовича

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