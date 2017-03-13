Последние минуты жизни сына Разина попали на видео

Установлена причина смерти 16-летнего сына продюсера "Ласкового мая". Александру Разину внезапно стало плохо в центре Москвы.

Экспертиза выявила у юноши тяжелую патологию. Выяснилось, что у него с детства был порок сердца, но болезнь протекала бессимптомно.

Последние минуты жизни Александра зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Молодому человеку стало плохо 10 марта около 21:00 мск на Болотной площади, где он прогуливался с девушкой.

Разин шел, немного пошатываясь. Пара успела перейти дорогу, после чего подросток упал, передает Life.ru. Среди тех, кто бросился на помощь, был врач Научного центра неврологии Алексей Кащеев. По его словам, до приезда скорой два раза удавалось восстановить сердечный ритм, но тот срывался.

В больницу сына продюсера "Ласкового мая" доставили в состоянии клинической смерти. Юношу спасти не удалось. Александр Разин будет похоронен на Троекуровском кладбище 14 марта. Прощание начнется в 13:30 мск.

Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Как писали Dni.Ru, два месяца назад Андрей Разин опубликовал на своей странице коллаж – маленький Саша в виде ангела на иконе. В руках у мальчика – гвозди. Очевидно, что от креста, который, как известно, свой у каждого. "20 января 2017 года исполняется 16 лет моему сыну Александру", – подписал кадр Разин.