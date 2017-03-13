Андрей Разин о сыне: Боль утраты невыносима

Андрей Разин выразил благодарность всем неравнодушным за поддержку, которую ему оказали после того, как стало известно о смерти его младшего сына Александра. Продюсер группы "Ласковый май" признался, что боль утраты невыносима.

Можно только представить, как себя чувствует Андрей Разин, в один миг потерявший 16-летнего сына. В отличие от многих, кто переживает большое горе, продюсер не замкнулся в себе, не скрылся от общественности и журналистов, а продолжает держать связь с внешним миром. К примеру, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Разин опубликовал фотографию Александра и поделился своими чувствами, которые сейчас испытывает.

"Мой сын Александр Разин (20.01.2001-10.03.2017). Моя боль утраты невыносима. Всем близким выражаю благодарность за соболезнования и поддержку", – написал Разин. Действительно, многочисленные подписчики стараются любыми теплыми словами оказать помощь безутешному Андрею. "Андрей мы Вам соболезнуем, это страшная утрата, дай Бог вам силы выдержать, а сынишке пусть земля будет пухом!!!", "Светлая память вашему сыну!!! Страшная трагедия.Примите соболезнования", "Примите соболезнования! Слов нет. Молодой парень! Ровесник моего сына. Просто жалко", "Соболезнуем всей семьей. Дай Бог вам сил пережить это горе🙏🏻", "Очень Жаль. Соболезную. Но ему лучше чем нам здесь,а душу тревожить не нужно. С уважением к ВАМ", – написали Разину сочувствующие подписчики.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 12 2017 в 7:25 PDT

Сообщившая о смерти Александра спутница Андрея Разина певица Наталья Грозовская тоже опубликовала свежую фотографию в своем аккаунте в той же социальной сети. Ее запись оказалась куда более философской. "Потеря иллюзий делает нас мудрее", – констатировала Грозовская рядом со снимком, на котором позирует в черных солнцезащитных очках.

Публикация от Natalya Grozovskaya (@grozovskayanatalya) Мар 12 2017 в 2:14 PDT

Напомним, о трагедии в семье Андрея Разина стало известно после того, как Наталья Грозовская опубликовала фотографию, на которой запечатлены отец и сын Разины. "Друзья, у нас горе..Умер сын Андрея Разина..Саша Разин..Помолитесь пожалуйста об Упокоении его души...", – написала она на своей странице в социальной сети.

Подтвердил эту страшную новость и сам Андрей Разин. "Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля", – подписал он снимок, на котором вместе с Сашей стоит возле красивого белоснежного автомобиля.

Говорят, врач пытался реанимировать 16-летнего Александра в течение двадцати минут. "Удавалось целых два раза восстановить ритм, но каждый раз он срывался", – написал на своей странице в социальной сети Facebook нейрохирург Алексей Кащеев, который стал свидетелем происшествия и пытался спасти молодого человека.

По словам родственников, Саша не страдал от каких-либо серьезных заболеваний. Чтобы в точности установить, что стало причиной смерти младшего сына продюсера группы "Ласковый май", врачи будут делать вскрытие. Отметим, что у Андрея Разина есть старший сын Илья от гражданского брака.