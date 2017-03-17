Андрей Разин не может расстаться с умершим сыном
С момента скоропостижной смерти младшего сына продюсера и музыканта Андрея Разина прошла почти неделя. Его кончина стала настоящим шоком для родных и близких: у молодого человека никогда не было серьезных проблем со здоровьем. А отец и вовсе был в тяжелом состоянии. После похорон Разин, как говорят, ушел в себя. Каждый день на своей странице в социальной сети основатель "Ласкового мая" публикует все новые и новые снимки сына. Психологи считают, что убитый горем отец таким образом пытается заглушить боль потери. Он заново переживает момент счастья, которое было таким недолгим...
Вот он с Сашей – еще совсем ребенком.
А вот Саша со старшим братом Ильей.
Живущая в Ставропольском крае бабушка Валя во внуке души не чаяла.
Первый солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов обожал Сашу Разина.
"Мой сын Александр Разин (20.01.2001-10.03.2017). Моя боль утраты невыносима", – пишет Разин.
Одно из последних фото было сделано в Крыму, где Разин отдыхал с сыном.
Подписчики не только сочувствуют Андрею, выражают соболезнования, но и дают советы по преодолению этой душевной опустошенности и горя. Кто-то предлагает поехать в горы и отключиться, кто-то рекомендует посвятить все время работе, чтобы на печаль не оставалось времени. Психотерапевт, директор консалтинговой компании "Путь к истоку" Игорь Лузин убежден: равно как и другим людям, на которых обрушилась трагедия, Андрею Разину нужно прожить ситуацию. "Буквально – отгоревать. Позволить горю выйти, не замыкаться, поплакать, – говорит эксперт. – Второй, очень важный момент – хорошее окружение, поддержка близких. Очень важно, чтобы Андрея поддержали – друзья и знакомые и его, и сына".
Напомним, 16-летний сын Разина скончался от сердечного приступа. Парню стало плохо, когда он гулял со своей девушкой. Та вызвала скорую, и врачи в течение двух часов пытались спасти Александра. Увы, безуспешно. Врач-кардиолог, как писали ранее Dni.Ru, возможной причиной смерти Разина назвала недосып и неправильный распорядок дня. По ее словам, многие подростки спят всего по пять часов в день, из-за чего изменяется сердечный ритм. Кроме того, некоторые молодые люди губят здоровье энергетическими напитками, вред которых был признан врачами по всему миру.
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