Поплавская собирает деньги для смертельно больной певицы Власовой

Украинская певица Евгения Власова в реанимации. Ее мать Галина Поплавская собирает деньги на лечение.

В последнее время украинская певица и модель Евгения Власова пропала из поля зрения СМИ. Оказалось, в 2009 году у артистки диагностировали онкологическое заболевание. Вскоре певице сделали операцию и провели курс химиотерапии в связи с обнаруженной злокачественной патологией шейки матки. В ноябре 2017 года 39-летняя Евгения Власова оказалась в реанимации. По словам мамы певицы Галины Поплавской, причиной стали последствия хирургического вмешательства и химиотерапии.

"Дочка позвонила мне на прошлой неделе, сказала, что сильно болит живот, ей плохо и она вызвала "скорую". Доктор сказал, это опасное состояние и настоял, чтобы Женя поехала в больницу. Ее согласилась принять клиника "Борис". Оказывается, после перенесенной операции у нее образовались спайки и развилась непроходимость кишечника. Сразу справиться с проблемой врачи не смогли. За последние 12 дней дочка перенесла четыре операции. Ее спас известный хирург, академик Петр Фомин", – поведала Поплавская в интервью украинскому изданию "Гордон".

Медики крайне осторожны в прогнозах. Вероятно, Власова пробудет в реанимации еще некоторое время, а потом пройдет курс реабилитации. "Женя уже просится в обычную палату. Но она не совсем понимает, что с ней происходило. Я же не могу сказать, что она была между жизнью и смертью и еще вчера врачи не давали никаких обещаний. А сейчас уже говорят, что она сделала шаг к выздоровлению", – отметила мать певицы.

За лечение дочери Поплавская заплатила почти 260 тысяч гривен. Каждый день пребывания в клинике стоит 25–30 тысяч гривен, однако средства у семьи подошли к концу. "Сначала я не хотела публично собирать для дочери деньги. Но понимаю, что сама это все просто не вытяну. Своих ресурсов у нас не осталось. Женя год назад ушла со сцены, чтобы подлечиться. Нигде не выступала. Вложила сбережения в собственную фирму. Но та даже не успела начать работу – Женя попала в клинику. Мы не готовились к такому развитию событий. Конечно, есть несколько друзей, которые уже оказали помощь. Но счета надо оплачивать каждый день. Женю нужно вытащить из этого состояния, чтобы она жила", – заключила Галина Поплавская.

Интересно, что когда-то Евгения Власова рассказывала, что считает причиной своего недуга глубокие душевные обиды на мужчин. Напомним, что Власова была замужем за продюсером "ВИА Гры" Дмитрием Костюком. А крестным их общей дочери Нины стал Константин Меладзе. В одном из интервью она заявила, что потеряла уважение к этим мужчинам, компетентно передает сайт "Комсомольская правда. Украина".