Российская балерина в больнице со сломанным позвоночником

Российская балерина Наталия Касаткина попала в больницу со сломанным позвоночником. Артистку госпитализировали в критическом состоянии.

Проблемы у Наталии Касаткиной начались около двух недель назад, когда она упала дома, но не обращалась за медицинской помощью.

Недавно она поехала на гастроли в Марокко и во время выступлений несколько раз падала в обморок. Состояние Наталии резко ухудшилось, и ее коллеги вызвали медиков. Тогда было принято решение об экстренной доставке артистки в Москву.

82-летнюю Касаткину доставили в больницу в критическом состоянии, и медики диагностировали у Наталии компрессионный перелом позвоночника.

Сейчас артистка находится в стационаре, а ее состояние оценивается как тяжелое, отмечает Life.ru. Ей назначен курс длительного лечения.

Наталия Касаткина – артистка балета и балетмейстер, характерная солистка Большого театра в 1954–1976 годах. Начиная с 1977 года вместе с мужем, танцовщиком Владимиром Василевым, руководит московским Театром классического балета. Народная артистка РСФСР.



Ранее пережила травму другая балерина – Анастасия Волочкова. На протяжении нескольких лет она мучилась болями в области плечевого сустава, однако только недавно выяснилось, что у балерины вывих плеча, из-за которого сустав в любой момент может сместиться.

Боль в плечевом суставе была настолько мучительной, что балерина не выдержала и обратилась за квалифицированной помощью.

Лечащим врачом балерины стал иностранный доктор, один из лучших рефлексотерапевтов в мире. Он предложил артистке лечиться иглоукалыванием, но Волочкова испугалась этой процедуры. Также доктор настаивал на операции, но балерина категорически отказалась, сославшись на то, что много лет терпит различные боли от вывихов и растяжений, свойственных ее профессии.