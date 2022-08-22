Царствие Небесное! Простились с убитой тяжелой болезнью звездой сериала "Сваты"

Спустя месяц после смерти прошли похороны звезды сериала "Сваты" Русланы Писанки.

Руслана Писанка скончалась 19 июля в немецком городе Кайзерлаутерн. Несмотря на то, что там ее кремировали, похоронить на Родине ее удалось только сейчас. Наконец-то с актрисой удалось официально проститься и отправить в последний путь. Траурная процессия прошла в Киеве в минувшее воскресенье – останки звезды сериала "Сваты" поместили в колумбарий. Царствие Небесное и вечный покой!

Напомним, артистка была убита тяжелой болезнью – онкологией. Несмотря на то, что Руслана отправилась в Германию на лечение, спасти ее не удалось. Так, к врачам женщина обратилась слишком поздно, а потому зарубежные медики не смогли ее вылечить.

Станислав Садальский считает, что болезнь актрисы проявилась во время одного из спектаклей. Тогда его коллега по цеху упала прямо на сцене и даже сломала ногу. Женщину экстренно госпитализировали и вскоре прооперировали. По словам Садальского, тогда Писанка говорила, что просто неудачно подвернула ногу во время танца и убеждала друзей и коллег в том, что ничего серьезного не произошло. При этом актер считает, что это могло быть уже финальным аккордом.

Кроме того, другой коллега Русланы считает, что проблемы со здоровьем у женщины начались после резкого похудения. Так, актриса участвовала в одном телепроекте, благодаря которому скинула сорок килограммов.