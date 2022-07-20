"Светлая память": внезапная смерть пришибла 74-летнюю Ротару

После начала спецоперации любимица миллионов российских слушателей София Ротару пропала из вида. 74-летняя артистка практически перестала выходить на связь в соцсетях, не появлялась она и на светских тусовках. Накануне же произошло трагическое событие, которое заставило певицу нарушить молчание.
Речь идет о трагедии 56-летней Русланы Писанки. Вчера в СМИ распространилась новость о кончине украинской актрисы и телеведущей. Знаменитость умерла в Германии, где лечилась от какого-то тяжелого недуга, о котором не хотела распространяться. Женщина верила, что сможет победить болезнь.
Внезапная смерть еще молодой Писанки буквально пришибла Ротару. Потрясенная певица опубликовала в своем микроблоге черно-белое фото своей теперь уже покойной соотечественницы.
"Светлая память," – скорбно написала София Михайловна.
Можно лишь предположить, что чувствует 74-летняя Ротару, когда уходят из жизни гораздо более молодые коллеги. Что касается здоровья самой украинской певицы, то о нем периодически тоже появляются тревожные слухи. Кто-то даже подозревает, что артистка перестала выходить на связь в соцсетях не из-за политической позиции, а именно из-за проблем со здоровьем. Впрочем, сама София Ротару эти слухи никак не комментировала.