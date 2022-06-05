Рецепт блинов от звезды "Моей прекрасной няни" – без вреда для фигуры

Звездная блондинка Ольга Прокофьева выглядит очень стройной и подтянутой. При этом она совсем не голодает и не сидит на диетах. Актриса сериала "Моя прекрасная няня" просто выбирает правильные ингредиенты для вкусных блюд. Один из ее козырей — рецепт блинов из гречневой муки для завтрака. Давайте его используем!
Нам понадобятся
- Гречневая мука с хорошим запахом — 1 стакан;
- Куриные яйца — 3 штуки;
- Мед – 1 столовая ложка;
- Коровье молоко — 1 стакан;
- Варенье — по вкусу. Ольга Прокофьева выбирает домашнее из красной смородины.
Для приготовления блинов звезда сериала "Моя прекрасная няня" использует антипригарную сковороду высокого качества. Если у вас такой нет, смажьте утварь маслом, чтобы еда ничего не испортить.
Способ приготовления
Муку высыпаем в мерную емкость для погружного блендера или другой подходящий сосуд. Туда же отправляем сырые яйца, мед и молоко. Взбиваем все блендером или миксером до однородной жидкой массы. Далее все как в стандартном рецепте блинов — тонким слоем выливаем состав на сковороду и переворачиваем по мере готовности.
Блюдо получается очень ароматным и румяным, с вареньем вкус становится еще более насыщенным. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" готовит тонкие блины коричневатого оттенка с небольшими дырочками. Использование такого рецепта обеспечивает ее вкусным завтраком без вреда для фигуры.