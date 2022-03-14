"Пять банок тушенки и мешок гречки": Как звезда "Уральских пельменей" будет кормиться после краха

Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков признался, что не боится дефолта и потери работы. На случай безденежья и краха экономики у Андрея Рожкова уже разработан план. Отвечая на вопросы поклонников на своем канале в "Яндекс.Дзене", артист заявил, что надо закупаться продуктами. "Пять банок тушенки и мешок гречки", – с юмором заметил Рожков.
Затем, уже серьезно, Андрей Рожков призвал поклонников не отчаиваться даже в самые трудные времена. Главное, считает звезда "Уральских пельменей", чтобы голова была на плечах и руки росли из нужного места. Сейчас, считает Андрей, появится много новых возможностей для заработка, надо только оглянуться вокруг себя.
Рожков рассказал также, что сможет прожить и вне актерской профессии. Любые проблемы он встретит во всеоружии. Как оказалось, в юности знаменитость получила несколько практичных профессий, которые смогут его прокормить: электросварщик, стропальщик, бетонщик, плотник. Кроме того, за плечами артиста работа в строительной фирме. Во времена студенчества он трудился отделочником, а также инженером снабжения.
Сейчас Андрей Рожков снимает собственный сериал "Завод". Пятая серия ленты сейчас монтируется. "Это будет реально бомба", – похвастался артист.