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Развелся, завязал с выпивкой и сбросил 57 кило: что известно о звезде "Хрустального" Николае Шрайбере

Развелся, завязал с выпивкой и сбросил 57 кило: что известно о звезде "Хрустального" Николае Шрайбере

Что известно о личной жизни звезды отечественного экрана.
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О 39-летнем Николае Шрайбере активно заговорили после выхода на экраны драмы Бориса Хлебникова "Аритмия". В ленте актер сыграл фельдшера неотложки. Недавно Шрайбер вновь оказался в центре внимания – Первый канал показал сериал "Хрустальный". В многосерийной картине актеру доверили роль руководителя УВД одного из российских регионов – брата главного героя.

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Николай Яковлевич Шрайбер имеет немецкие и русские корни. Родился актер недалеко от Тулы 6 октября 1982 года. Николай еще в детстве увлекся актерским мастерством. После переезда семьи артиста в Тулу, он посещал класс с театральным уклоном. С ранних лет Шрайбер был очень предприимчивым – в 13 лет он сдал украденный медный лом, заработав таким образом первые деньги.

Получив школьный аттестат, Николай попал в областной колледж искусств. В свободное от учебы время будущая знаменитость подрабатывала тамадой, вела корпоративы, трудилась в ТЮЗе.

Затем Николай Шрайбер подался в Ярославский государственный театральный институт. Альма-матер свела артиста с будущей супругой – актрисой Ириной Наумкиной. Еще будучи студентом, Шрайбер попал в труппу Волковского театра города Ярославля. Туда же устроилась и Наумкина.

Николай и Ирина стали мужем и женой в 2010-м. Через год после бракосочетания артисты познали радость родительства – у них появился сын Яков.

Дебют Шрайбера на экране состоялся в 2008 году. Актер сыграл Гришку в мелодраме "Ванька Грозный". Востребован у режиссеров артист стал благодаря вышеупомянутой "Аритмии". После драмы Хлебникова на актера посыпались роли, карьера пошла в гору, а дома, наоборот, разладилось. Спустя время Николай и его супруга подали на развод. Поговаривают, что брак актера развалился из-за его пристрастия к спиртному. Дескать, Шрайбер только несколько лет назад смог отказаться от выпивки.

Ирина Наумкина вновь вышла замуж. Ее избранником стал Антон Кудрявцев – участник ярославского шоу-балета "Юта". У экс-жены звезды "Хрустального" собственное агентство по проведению праздников. Также актриса работает ведущей в театре-кабаре "Юта".

Николай Шрайбер тоже устроил личную жизнь. Актер четыре года находится в незарегистрированных отношениях с коллегой по цеху Юлией Бедаревой. Избранница знаменитости – выпускница Щепкинского училища и актриса театра драмы в Твери. У Юлии есть дочь от прошлых отношений Ульяна. Наследница артистки – студентка, ей 21 год.

Николай, его возлюбленная и падчерица живут в Твери. Артист строит дом. В ЗАГС Николай и Юлия не торопятся.

Сыну актера, Якову, уже 11 лет. Шрайбер участвует в воспитании мальчика, но не так активно, как хотелось бы. Из-за плотного съемочного графика Николай месяцами не может приехать к ребенку. Знаменитость в последнее время очень много работает – за прошлый год артист умудрился появиться в 14 проектах.

Николай Шрайбер в последнее время значительно сбавил в весе. Актер похудел на 57 килограммов. Звезда "Хрустального" не скрывает, что был "любителем пожрать". Теперь же актер следит за количеством съеденных калорий, пьет много воды и практикует интервальное питание. Сбросить лишнее Николаю помогла избранница Юлия.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 13:28 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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