Сара Джессика Паркер из "Секса в большом городе" раздавлена слепотой

Актриса не может прийти в себя.

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер очень переживает из-за скандала, который, кажется, только набирает обороты. Сразу пять актрис обвиняют друга и коллегу исполнительницы роли Кэрри Брэдшоу, Криса Нота, в сексуальном насилии и домогательствах. Паркер не знает, как реагировать на сложившуюся ситуацию. Об этом на условиях анонимности сообщил журналистам знакомый Сары.

По словам инсайдера, звезде "Секса в большом городе" кажется, что она подвела своих поклонников, не замечая творящегося у нее под носом. Паркер признает, что была слепа. Актриса не может прийти в себя из-за новостей о Крисе Ноте. Она раздавлена.

Между тем одна из жертв Нота утверждает, что Паркер была хорошо осведомлена о поведении Нота. Дескать, Сара молчала о наклонностях Криса, продолжала дружить с ним и сниматься в романтических сценах. Много лет назад эта пострадавшая женщина работала на съемках сериала "Секс в большом городе" – была дублером актрисы Кристин Дэвис.

Напомним, жертвы Криса Нота не раскрывают имен. Если верить пострадавшим, то ситуации насилия происходили в период с 2004 по 2015 год. Актер "Секса в большом городе" уже нанял адвоката. Нот отрицает обвинения девушек. Впрочем, карьера и личная жизнь Криса уже пострадали – он лишился ролей и рекламных контрактов, а его жена задумалась о разводе. Отметим, ранее Сара Джессика Паркер и другие звезды сериала "Секс в большом городе" выразили слова поддержки пострадавшим.