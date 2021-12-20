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Сериалы
Семья и миллионы: звезда "Секса в большом городе" теряет все на фоне обвинений в изнасиловании

Семья и миллионы: звезда "Секса в большом городе" теряет все на фоне обвинений в изнасиловании

Крис Нот лишился выгодного контракта, а его брак находится на волоске.
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На фоне грязных обвинений звезда теленовеллы "Секс в большом городе" теряет все. По слухам, супруга актера Криса Нота, Тара Уилсон, задумалась о разводе. Женщина планирует съехать от Нота, забрав с собой детей: 13-летнего Ориона Кристофера и Китса, которому скоро исполнится два года.

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Тара Уилсон не хочет встречать Рождество с мужем. Супруга звезды "Секса в большом городе" морально раздавлена. Уилсон говорит, что ничего не знала о похождениях избранника.

На этом проблемы Криса Нота не заканчиваются. Бренд алкоголя Ambhar, принадлежащий артисту, потерял крупный контракт. Знаменитость лишилась 12 миллионов долларов.

Гигант по производству напитков Entertainment Arts Research, Inc отказался приобретать компанию звезды. Как заявил один из руководителей корпорации, вести переговоры больше нет смысла. Обвинения, выдвинутые против Криса Нота, слишком серьезные, чтобы их игнорировать. Бренды, чья репутация подмочена, компании не нужны.

Как писали "Дни.ру", на прошлой неделе две женщины обвинили звезду шоу "Секс в большом городе" в изнасиловании. Первый инцидент произошел в 2004 году, второй в 2015-м. Позднее нашлась еще одна пострадавшая от действий Криса Нота. Эта жертва утверждает, что 11 лет назад артист пытался овладеть ею, несмотря на ее отказ.

В поддержку знаменитости из США уже высказался российский шоумен Дмитрий Шепелев. Телеведущему поведение пострадавших кажется подозрительным.

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Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 14:12 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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