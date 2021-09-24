Известный актер о бродяжничестве приемного сына: Гены дали знать

Артист откровенно рассказал о проблемах в семье.

У звезды сериалов "Спросите медсестру" и "Красная королева" пятеро детей. 43-летний Павел Харланчук и его супруга воспитывают троих родных и двоих приемных отпрысков.

В свежем интервью Харланчук поведал, что никогда не разделял наследников на своих и чужих. Всех пятерых детей Павел любит одинаково. Кровные дети артиста – Адель, Оливия и Паулина – всегда хорошо относились к приемным брату и сестре – Филиппу и Ивоне.

Забирая детей из детдома, Павел и его избранница не думали о том, в какой семье родились малыши. В то, что дети могут перенять негативные черты биологических родителей, Харланчук не верил.

"Думал, важнее социум. Но, как показал опыт на примере Филиппа, что-то в этом есть", – поведала звезда сериала "Спросите медсестру".

С возрастом, отметил артист, гены дали о себе знать. Кроме того, Филипп попал в семью в пятилетнем возрасте. Он помнил родных родителей и все понимал. Некоторые его привычки так и не удалось искоренить.

"В 14 у него стала появляться тяга к улице, бродяжничеству", – рассказал артист. В 16 лет сын актера начал сбегать из дома, употреблять алкоголь. Воспитательные беседы и уговоры не помогали. Недавно Филипп отметил 18-летие. Молодой человек живет отдельно от семьи. Парень пытался работать, но надолго его не хватало. Павел Харланчук старается не потерять контакт с отпрыском. Артист надеется, что его ребенок возьмется за голову. Павел видит, что Филипп уже встал на путь исправления.

Харланчук винит себя в проблемах сына. Между тем актер считает, что максимально вкладывался в этого ребенка. Парню нанимали репетиторов, готовили к поступлению на физмат. Перед экзаменами Филипп вдруг решил учиться на кулинара. Приемные родители на стали препятствовать. Сегодня Павел Харланчук жалеет, что позволил сыну передумать.