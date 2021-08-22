Раскрыты гонорары актрис сериала "Секс в большом городе": Баснословные деньги

Продюсеры долгие годы кормили поклонников обещаниями о продолжении, и наконец чудо произошло. Создателям удалось договориться с большинством артистов о съемках новых эпизодов.
Работа над сериями началась в 2020-м. В Сети то и дело появляются кадры, на которых фанаты вновь могут увидеть своих любимых актрис вместе. Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис собрались, чтобы рассказать миру, как современные 50-летние женщины строят карьеру и решают проблемы в личной жизни.
Правда, от участия в продолжении отказалась Ким Кэтролл, сыгравшая в ленте Саманту. Впрочем, по слухам, у нее и раньше были разногласия с партнершами по кадру. Поговаривают, будто звезда была крайне недовольна тем, что Сара Джессика Паркер получает за одну серию гонорар в несколько раз больше, чем остальные девочки.
Однако четвертая подружка у героинь все же будет. Компанию им составит Николь Али Паркер.
Теперь, когда точный актерский состав известен, в СМИ появилась информация по поводу гонораров. Западные издания пишут, что за каждый эпизод Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис получат не менее 700 тысяч долларов каждая. А учитывая, что планируется снять 10 серий, общая сумма составит минимум семь миллионов.
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