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Сериалы
Звезда "Секса в большом городе" о странном поведении Михаила Барышникова: Он слишком русский

Звезда "Секса в большом городе" о странном поведении Михаила Барышникова: Он слишком русский

Экс-солист Большого театра снимался в теленовелле.
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В 1974 году Михаил Барышников в составе труппы Большого театра уехал выступать в Канаду. С гастролей танцор не вернулся. Он предпочел отправиться в Америку и остаться там насовсем. За рубежом Барышников сделал блистательную карьеру и даже был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус".

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В 2004 году Михаил Барышников снялся в шестом сезоне сериала "Секс в большом городе". Артисту досталась роль Александра Петровского – загадочного русского ухажера главной героини.

Коллеги по теленовелле считали поведение Барышникова за кадром слишком странным. Звезда из России была молчалива и задумчива.

В свежем интервью актер "Секса в большом городе" Уилли Гарсон рассказал, что манера общения Михаила Барышникова его удивляла. Исполнитель роли Стэнфорда Блэтча несколько раз пытался побеседовать с танцором, но разговор всегда не клеился.

Барышников, по словам Гарсона, отвечал односложно. Кроме того, танцор явно сторонился актерской тусовки. Уилли Гарсон считает, что не смог наладить диалог со звездой Большого театра, потому что не является русским. Замкнутость, отмечает звезда сериала, не делает Михаила плохим или злым человеком.

"Он просто слишком русский", – рассудил актер "Секса в большом городе".

Спустя много лет Уилли Гарсон понял, почему Михаил Барышников – гений. Танцор всего себя отдает процессу, вникает в каждую деталь и не хочет отвлекаться на вещи, не относящиеся к делу.

А однажды в перерывах между дублями Гарсон решил взять Барышникова "на понт". Актер рассказал танцору вымышленную историю о том, как прошлой ночью отдыхал в ночном клубе "Студия 54" и встретил там певицу Грейс Джонс. Якобы они очень весело провели время.

Михаил на рассказ актера никак не отреагировал, он был слишком погружен в свои мысли. На вырос Гарсона о том, что он делал минувшим вечером, Барышников ответил очень коротко: "Ужинал".

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Фото: John Barrett / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 15:45 Источник: US Weekly ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Отказ от съемок, возобновление давней вражды, огромные гонорары: сериал "Секс в большом городе" возвращается

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