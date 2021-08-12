Фото: звезды "Секса в большом городе" тряхнули стариной в постели

В середине июля в Нью-Йорке стартовали съемки продолжения сериала "Секс в большом городе". По сюжету в новом проекте, который называется And Just Like That, героиня Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер, будет проходить через непростой развод с мужем, Мистером Бигом, в исполнении Криса Нота.
Накануне актер Крис Нот опубликовал в личном инстаграм-аккаунте провокационное фото. На снимке он и Сара лежат в постели. "Совcем как в старые добрые времена", – заинтриговал подписчиков 66-летний Нот.
Крис не оставил никакой информации об обстоятельствах, которые заставили его забраться под одеяло с коллегой по цеху. Между тем интернет-пользователи решили, что Паркер и Нот тряхнули стариной в интимной сцене. Вероятно, сценаристы дадут персонажам Кэрри и Мистеру Бигу шанс на воссоединение.
Отметим, в феврале, еще до начала съемок And Just Like That, ходили слухи, что Криса Нота не хотят брать в сериал. Дескать, 66-летний артист потерял привлекательность. Сценаристы собирались подарить Брэдшоу новую историю любви. Однако в мае создатели картины поменяли свое решение. Киношники сообщили, что Нот будет работать в шоу. Почему продюсеры и сценаристы передумали, неизвестно.
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