Фото: звезды "Секса в большом городе" тряхнули стариной в постели

Крис Нот и Сара Джессика Паркер воссоединились.

В середине июля в Нью-Йорке стартовали съемки продолжения сериала "Секс в большом городе". По сюжету в новом проекте, который называется And Just Like That, героиня Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер, будет проходить через непростой развод с мужем, Мистером Бигом, в исполнении Криса Нота.

Накануне актер Крис Нот опубликовал в личном инстаграм-аккаунте провокационное фото. На снимке он и Сара лежат в постели. "Совcем как в старые добрые времена", – заинтриговал подписчиков 66-летний Нот.

Крис не оставил никакой информации об обстоятельствах, которые заставили его забраться под одеяло с коллегой по цеху. Между тем интернет-пользователи решили, что Паркер и Нот тряхнули стариной в интимной сцене. Вероятно, сценаристы дадут персонажам Кэрри и Мистеру Бигу шанс на воссоединение.

Отметим, в феврале, еще до начала съемок And Just Like That, ходили слухи, что Криса Нота не хотят брать в сериал. Дескать, 66-летний артист потерял привлекательность. Сценаристы собирались подарить Брэдшоу новую историю любви. Однако в мае создатели картины поменяли свое решение. Киношники сообщили, что Нот будет работать в шоу. Почему продюсеры и сценаристы передумали, неизвестно.