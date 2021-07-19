"Лицо-подушка": что случилось с Кристин Дэвис из "Секса в большом городе"

Доктор объяснил изменения во внешности звезды.

Не так давно в Сети появились фото со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе" в Нью-Йорке. Исполнительницы главных ролей Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вновь оказались вместе перед камерами после многолетнего перерыва.

От любопытных глаз поклонников не ускользнуло, что время добавило звездам "Секса в большом городе" морщин и седых волос. Особое внимание получила исполнительница роли Шарлотты, 56-летняя актриса Кристин Дэвис – слишком уж сильно изменилось ее лицо.

Светские сплетники уверены, что Кристин сделала неудачную пластику. Дескать, операция по подтяжке лица дала неожиданный эффект. Между тем косметологи утверждают, что всему виной любовь Дэвис к уколам "красоты".

По мнению доктора из Лос-Анджелеса Александра Ривкина, знаменитости следует найти другого косметолога. Специалист переборщил с объемом инъекций, поэтому получился эффект "лица-подушки". Звезде "Секса в большом городе" ввели филлеры с гиалуроновой кислотой и ботулотоксин.

Как объяснил Ривкин, филлеры в больших объемах смотрятся хорошо только в том случае, если лицо находится в состоянии покоя. Но, как только любительница уколов "красоты" начинает смеяться, ее физиономия становится одутловатой. Александр отметил, что перед манипуляциями с филлерами косметолог должен тщательно изучить мимику клиента, что в случае с Кристин Дэвис, скорее всего, не было сделано.