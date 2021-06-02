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Сериалы
Оскандалившийся Валерий Гаркалин объяснил собственное исчезновение

Оскандалившийся Валерий Гаркалин объяснил собственное исчезновение

Артист Валерий Гаркалин давно пропал с экранов.
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Популярный актер Валерий Гаркалин признался, что последние два года не снимается. Всему виной пандемия коронавирусной инфекции. Кроме того, по словам знаменитости, теперь ему предлагают только роли "дедушек".

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Гаркалин отметил, что еще на этапе знакомства со сценарием определяет, будет ли фильм иметь успех. По словам Валерия Борисовича, литературная основа должна иметь сердце, чтобы понравится зрителю.

11 апреля Валерий Гаркалин отметил 67-летие. Знаменитость преподает в ГИТИСе. Артист работает на кафедре эстрадного искусства. Знаменитость читает лекции студентам, входит в состав приемной комиссии. Как признался актер, часто его мнение об абитуриенте не совпадает с впечатлением других экзаменаторов. Порой поступающие говорят и делают глупости перед комиссией, но их все равно принимают в вуз. "Распознать будущую звезду кино или театра невозможно", – считает Гаркалин.

Напомним, недавно Валерий Гаркалин попал под шквал критики. Поводом стало откровенное признание актера. Звезда кино сообщила, что "скатывается в нищету". Артист недоволен тем, как оплачивается его труд в театре. В лучшем случае, по словам артиста, за спектакль он получает 80 тысяч рублей. Иногда гонорар Валерия Борисовича составляет 50 тысяч. Разгорелся большой скандал.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 17:32 Источник: RG.RU ✓ Надежный источник
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