"Секс в большом городе" лишился важного персонажа

Актер Джейсон Льюис не будет сниматься в продолжении сериала "Секс в большом городе". Об этом сообщает Daily Front Row.

Сейчас идет работа над продолжением картины "Секс в большом городе" под названием "А затем". Зрители смогут вновь увидеть любимых героев сериала, за исключением некоторых важных персонажей. Ранее выяснялось, что в кино не будет Саманты и мистера Бига. Теперь же прогремела новость о том, что Джейсон Льюис, который исполнял роль Смита Джеррода, тоже не появится в продолжении "Секса в большом городе".

С точки зрения замысла, персонаж Джейсона Льюиса имеет большое значение для раскрытия темы любовных отношений в сериале. В недавнем интервью актер заявил, что Смит Джеррод — это тот персонаж, с которого нужно брать пример. "Я думаю, что, возможно, стал больше походить на него, когда стал старше. Я стараюсь не обижаться так сильно, как в молодости, и сейчас я проявляю гораздо больше сочувствия, чем раньше", — объявил артист в недавнем интервью.

Напомним, в картине "Секс в большом городе" Смит Джеррод был молодым актером, который подрабатывал официантом в ресторане. Там он впервые встретился с Самантой, а в последствии закрутил с ней роман после интимной близости. Героиня помогла возлюбленному продвинуться по карьерной лестнице и стать популярной звездой.

