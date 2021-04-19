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Сериалы
Скрывающая личную жизнь Снаткина показала редкий снимок подросшей дочери

Скрывающая личную жизнь Снаткина показала редкий снимок подросшей дочери

Анна Снаткина редко показывает наследницу. Актриса сделала исключение.
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Звезда отечественных сериалов не любит делиться подробностями личной жизни. Анна Снаткина называет себя интровертом и предпочитает держать незнакомых людей на дистанции.

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18 апреля единственная дочь Анны, Вероника, отпраздновала день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. В честь этого события артистка сделала исключение и опубликовала фото наследницы. В кадре Веронику держит на руках аниматор. Вокруг девочки и актера в образе Вилли Вонки столпились дети.

В описании к публикации Анна Снаткина трогательно поздравила отпрыска с важным днем. "Живи ярко, иди смело, будь собой!" – пожелала дочери актриса. Анна подчеркнула, что она и ее супруг всегда готовы поддержать наследницу.

Напомним, звезда отечественных теленовелл замужем за актером Виктором Васильевым с 2012 года. Свадьба знаменитостей прошла в Санкт-Петербурге в условиях секретности. Через год после замужества Анна стала мамой.

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Публикация от Actress/official page (@snatkina_anna)

Вероника Васильева с трех лет занимается гимнастикой. Девочка участвует в соревнованиях и уже занимает призовые места. По словам Снаткиной, ее дочка обладает прекрасным голосом и замечательным музыкальным слухом.

Несколько лет назад Вероника попросила у родителей сестренку. Снаткина не исключает, что подарит мужу второго отпрыска. "В семье без малышей нет ощущения счастья в полной мере", – заметила Анна.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 16:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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