Скрывающая личную жизнь Снаткина показала редкий снимок подросшей дочери

Звезда отечественных сериалов не любит делиться подробностями личной жизни. Анна Снаткина называет себя интровертом и предпочитает держать незнакомых людей на дистанции.
18 апреля единственная дочь Анны, Вероника, отпраздновала день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. В честь этого события артистка сделала исключение и опубликовала фото наследницы. В кадре Веронику держит на руках аниматор. Вокруг девочки и актера в образе Вилли Вонки столпились дети.
В описании к публикации Анна Снаткина трогательно поздравила отпрыска с важным днем. "Живи ярко, иди смело, будь собой!" – пожелала дочери актриса. Анна подчеркнула, что она и ее супруг всегда готовы поддержать наследницу.
Напомним, звезда отечественных теленовелл замужем за актером Виктором Васильевым с 2012 года. Свадьба знаменитостей прошла в Санкт-Петербурге в условиях секретности. Через год после замужества Анна стала мамой.
Вероника Васильева с трех лет занимается гимнастикой. Девочка участвует в соревнованиях и уже занимает призовые места. По словам Снаткиной, ее дочка обладает прекрасным голосом и замечательным музыкальным слухом.
Несколько лет назад Вероника попросила у родителей сестренку. Снаткина не исключает, что подарит мужу второго отпрыска. "В семье без малышей нет ощущения счастья в полной мере", – заметила Анна.
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